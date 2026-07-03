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Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 8 kilo 900 gram skunk, 125 gram sentetik uyuşturucu, 56 ecza hapı ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Antakya ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 8 kilo 900 gram skunk, 125 gram sentetik uyuşturucu, 56 ecza hapı ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, M.Y, Z.K, İ.A, H.S.S, Z.O. ve H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, Z.K, İ.A. ve H.S.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Salim Taş
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