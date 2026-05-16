Hatay'da uyuşturu operasyonu

HATAY'da jandarma ekiplerinin 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 141 kök kenevir bitkisi, 115 gram kubar esrar ve elektronik terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Mızraklı ve Çöğürlü mahallelerinde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Şüpheliler H.A., E.D., S.D. ve H.D.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 141 kök kenevir bitkisi, 115 gram kubar esrar ile 1 elektronik terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

