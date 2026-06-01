Hatay'da mayısta yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 77 şüpheli tutuklandı

Hatay'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 159 şüpheliden 77'si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince mayısta yürütülen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 159 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda 57 bin 131 sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 976 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 537 gram esrar, 969 ecza hapı, 18 kök Hint keneviri ve 4 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 77'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş
