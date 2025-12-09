Hatay'da 33 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 33 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki incelemede 33 uyuşturucu hap bulan ekipler, sürücü Y.H. ve yanındaki U.B'yi gözaltına alındı.

Ehliyeti olmadığı belirlenen Y.H'ye 37 bin 354 lira ceza kesildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.