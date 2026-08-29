Erzin'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.O'nun (43) kullandığı 31 PH 250 plakalı otomobil, Kızlarçayı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki S.O. (59) ekipler tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.
Ambulansa taşınan yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA