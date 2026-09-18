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Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 29 bin 719 lira ceza kesildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 29 bin 719 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 29 bin 719 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda bir sürücünün motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anların sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen Y.P. polis ekiplerince yakalandı.

Trafik kuralı ihlali nedeniyle 29 bin 719 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Kaynak: AA
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