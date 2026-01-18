Haberler

Hatay'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Antakya-İskenderun kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin diğerine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'da kavşakta başka bir otomobille çarpışıp takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Antakya- İskenderun kara yolu Serinyol mevkisinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 31 AVY 935 plakalı otomobil, kavşakta E.A.E. yönetimindeki 31 APZ 661 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan M.A, E.E.R. ve K.R. ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
