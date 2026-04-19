Hatay'da 1988 sikke, 17 obje ve 1 heykel ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonda 1988 sikke, 17 obje ve bir Roma Dönemi heykeli ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlısu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1988 sikke, 17 obje ve Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen heykel ile dedektör ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler A.A, S.G. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak