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Antakya'da Kira Anlaşmazlığı Sopalı Kavga: 2 Yaralı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde güvenlik kamerasınca kaydedilen iki grup arasındaki sopalı kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde güvenlik kamerasınca kaydedilen iki grup arasındaki sopalı kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

Saraykent Mahallesi'nde dün, iş yeri kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan H.K. ve C.C.K. ile A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, bir süre sonra sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Kavgada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tarafların önce tartışmaları, ardından sopalarla birbirlerine saldırmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
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