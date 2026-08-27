Antakya'da Kira Anlaşmazlığı Sopalı Kavga: 2 Yaralı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde güvenlik kamerasınca kaydedilen iki grup arasındaki sopalı kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

Saraykent Mahallesi'nde dün, iş yeri kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan H.K. ve C.C.K. ile A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, bir süre sonra sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Kavgada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tarafların önce tartışmaları, ardından sopalarla birbirlerine saldırmaları yer alıyor.

Kaynak: AA