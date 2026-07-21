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Hatay'da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı

Hatay'da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sokakta bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi. Hafif yaralanmaya neden olan maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği bildirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.

Serinyol Mahallesi'nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı öğrenilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
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