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Hatay'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Hatay'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımı olumsuz etkiledi. Jandarma, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sağanak sonrası başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle bazı kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Yollarda önlem alan jandarma trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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