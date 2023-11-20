Hatay'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde kutu içerisinde sakladıkları silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralamaktan gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Yakalanacağı esnada kendini vuran şahsın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 4 Ekim tarihinde silahlı saldırıya uğrayan D.O. ve E.U. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılardan D.O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde saldırıyı motosikletle olay yerine gelen kasklı 2 şahsın, elektrikli ısıtıcı kutusu içerisinde sakladıkları pompalı tüfekle 5 el ateş ederek gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yapılan araştırma ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde olayın şüphelilerinin M.D., A.G., Y.A., F.A., H.G., S.M., B.A., B.G. ve H.M olduğu tespit edildi. Tespit edilen şahısların ikamet ettikleri 11 adrese 16 Kasım tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda olayı gerçekleştiren 8 şüpheliden 7'si yakalanırken, şüphelilerden H.G. ise adresine girileceği esnada yakalanacağını anlayarak intihara teşebbüs etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 pompalı diye tabir edilen av tüfeği, 1 antika tabanca, 1 otomatik tabanca, çeşitli boyut ve kalibrede çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.G, S.M ve Y.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.A., H.M., B.A. ve B.G. ise serbest bırakıldı. İntihara kalkışan şüpheli şahsın ise hayati tehlike kaydı ile kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY