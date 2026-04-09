Hatay'da şiddetli yağış; yollar göle döndü, evleri su bastı

HATAY'da şiddetli yağış etkili oldu, göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı, konteyner kentleri su bastı.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerine kadar devem eden yağış, Antakya ilçesinde sele dönüştü. Selle birlikte göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı, tek katlı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı konteyner kentler de su altında kaldı. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarırken, su basan evlerde de tahliye çalışması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı