Hatay'da şiddetli sağanak sele neden oldu

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, trafikte aksamalara yol açarken birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar, su tahliye çalışmalarında kendi imkanlarıyla mücadele etti. Ekipler de destek vererek tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antakya ve İskenderun ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. İlçe merkezi ile İsmet İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde birçok cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikte aksamalar yaşanırken, tek katlı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. Ekipler de tahliye çalışmalarına destek verdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddeler göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İlçe merkezindeki kanallar da suyla doldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
