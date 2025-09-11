Hatay'da Seyir Halindeki TIR Alev Aldı
Belen ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılmaz hale geldi.
Belen ilçesi Topboğazı yakınlarında seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR, kupa kısmından alev aldı. Sürücünün yolun sağına çekip, dorseden ayırdığı TIR'ı kısa sürede alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, TIR'dan yükselen alevleri kontrol altına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel