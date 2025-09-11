Haberler

Hatay'da Seyir Halindeki TIR Alev Aldı

Hatay'da Seyir Halindeki TIR Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belen ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılmaz hale geldi.

HATAY'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Belen ilçesi Topboğazı yakınlarında seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR, kupa kısmından alev aldı. Sürücünün yolun sağına çekip, dorseden ayırdığı TIR'ı kısa sürede alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, TIR'dan yükselen alevleri kontrol altına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma davasında şahit olduğu durumu anlattı, dinleyenler 'Yok artık' dedi

Boşanma davasından çıktı, anlattıkları "Yok artık" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.