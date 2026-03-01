Haberler

Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı

Defne ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak kullanılamaz hale geldi.

HATAY'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Defne ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev aldığını fark eden sürücü, aracı durdurup, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
