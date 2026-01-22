Hatay'da Serinyol-Madenli kara yolu buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Serinyol- Madenli kara yolunun buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serinyol–Madenli yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur."