Haberler

Hatay'da Serinyol-Madenli kara yolu buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Serinyol-Madenli kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Serinyol- Madenli kara yolunun buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serinyol–Madenli yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
500

