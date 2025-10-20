Hatay'da Sel Felaketi Sonrası İncelemeler Yapıldı

HATAY'ın Payas ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskınları sonrası bölgeye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, selden zarar gören bölgelerde yaptığı incelemelerin ardından hasar tespit ve yapılan faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Karaoğlu, afetin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY PROTOKOLÜ BÖLGEDE TEYAKKUZDA

İnceleme sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Karaoğlu'na Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, AFAD ekipleri ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

AFAD ve belediye ekiplerinin bölgede yürüttüğü temizlik, tahliye ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ederken, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için koordineli bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.