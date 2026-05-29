Doğu Akdeniz'de sağanak; caddeleri su bastı

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanağın ardından bazı bölgelerde sel oluştu. Su basan caddelerdeki araçların bazıları arızalandı. Sel sularına kapılan çok sayıda park halindeki araç ise zarar gördü. Sahile akan sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye büründü. Taşan derelerin havzalarında da toprak kayması meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için sahildeki yazlıklarına gelen kişiler, zorluk yaşadıklarını belirtti.

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL, (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı