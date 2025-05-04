Hatay'da Şehit Düşen Piyade Er Halil İbrahim Yılmaz Memleketinde Defnedildi
20 yaşındaki piyade er Halil İbrahim Yılmaz, Hatay'da vatani görevini yaparken hayatını kaybetti ve memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Hatay'da vatani görevini yaparken yaşamını yitiren 20 yaşındaki piyade er Halil İbrahim Yılmaz, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.
Görev yaptığı Hatay'daki askeri birliğinde cuma günü yatağında ölü bulunan Yılmaz için Haymana Kaymakamlığı binası önünde askeri tören düzenlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Haymana Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Yılmaz'ın ailesi, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel