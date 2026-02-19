Haberler

Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Güncelleme:
Hatay Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Hatay Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programda, Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofranın etrafında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Büyük Aile Sofrası" adını verdikleri iftar buluşmasının vefanın ve birlikteliğin ifadesi olduğunu belirten Masatlı, "Sizler bu milletin en kıymetli emanetlerini taşıyan ailelersiniz. Şehitlik, bu topraklarda ulaşılabilecek en yüce mertebedir. Gazilik ise fedakarlığın ve cesaretin ömür boyu taşınan şeref payesidir." dedi."

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

İftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile kent protokolü de katıldı.

