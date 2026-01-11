Hatay'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi

Hatay'da, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı nedeniyle Amanos Dağları'nda yürüyüş yapıldı.

Belen Kaymakamlığı, Belen Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Belen Atik Yaylası'ndan Amanos Dağları'na yürüdü.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Katılımcıların Sarıkamış konulu türküler seslendirdiği programda fidan da dikildi.

Etkinliğe CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Kaymakamı Onur Şan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve vatandaşlar katıldı.