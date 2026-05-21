HATAY'DA SAĞANAK NEDENİYLE TEK KATLI EV ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle tek katlı bir ev çöktü. Enkazda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Ayrıca bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

Ayrıca, Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldığı bildirildi. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
