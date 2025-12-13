Hatay'da üst aramalarında silah bulunan 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan üst aramalarda ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca bulunan iki kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin evlerinde 69 fişek, 3 telsiz ve kelepçe ele geçirildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de şüphelendikleri V.D. ve E.A.Y'yi durdurdu.
Üst aramalarında ruhsatsız tabanca ve kurusıkı bulunan şüphelilerin evlerinde de 69 fişek, 3 telsiz ve kelepçe ele geçirildi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.