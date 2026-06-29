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Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü

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Hatay'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan ve 269 kişinin öldüğü Rönesans Rezidans ile ilgili davada, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, müşteki avukatlarının talebi üzerine yeni belgelerin araştırılmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile tutuksuz sanıklar inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. ise duruşma salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin de SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya, müşteki ve taraf avukatları da geldi.

Duruşmada, talep edilen altıncı bilirkişi raporunun mahkemeye henüz gelmediği hatırlatıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, yıkımın depremin şiddetinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki avukatları ise dosyada bulunan yapı denetim firmasının yetki belgesinin Rönesans Rezidans'ın inşa çalışmaları döneminde iptal edildiği bilgisine ulaştıklarını belirterek, bu belgelerin araştırılıp mahkemeye sunulmasını istedi.

Müşteki avukatlarının bu talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans yıkılmış, binanın enkazında dönemin Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın geçen yıl 11 Temmuz'da görülen duruşmasında, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış ve dosyadaki sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
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