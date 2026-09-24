Hatay'da rezerv alanlardaki konutlarda yaşam yeniden başladı

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HATAY'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alanlarda inşa edilen konutlarda yaşam yeniden başladı. Vali Mustafa Masatlı, kent merkezinde bugüne kadar 80 bin konut ve 15 binden fazla iş yerinde çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu kentte rezerv alanlarda tamamlanan konutlarda vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmeye başladı. Antakya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde de sokaklarda yeniden hareketlilik yaşanırken, iş yerleri hizmete başlayarak mahalle yaşamı canlandı.

Vali Mustafa Masatlı, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde oturmaya başlayan Yurdagül ailesini ziyaret ederek akşamüstü çayı için misafir oldu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, 6 Şubat depremleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ihya, inşa ve imar çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

'GENİŞ ÇAPLI DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Vali Masatlı, Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere cadde, mahalle ve ilçelerde geniş çaplı dönüşüm gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Sokaklarda yaşamın yeniden başlamasıyla birlikte dükkanların kepenkleri açıldı, komşuluklar kuruldu ve sosyal doku tekrar canlandı. Şehir merkezinde bugüne kadar 80 bin konut ve 15 binden fazla iş yeri tamamlandı. Vatandaşlar güvenli yuvalarına kavuştu. Yeni yapıların yanı sıra camiler, parklar ve sosyal tesisler de hayata geçiriliyor. Şehir hayatı her alanda yeniden sürdürülüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı