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441 Yıllık Kilise Deprem Sonrası Restorasyonla Yeniden Hayat Buluyor

441 Yıllık Kilise Deprem Sonrası Restorasyonla Yeniden Hayat Buluyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gören 441 yıllık Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor. Kilisenin aslına uygun olarak güçlendirildiği ve yıl sonuna kadar ibadete açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonuna başlanan 441 yıllık Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin yıl sonuna kadar ibadete açılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşan kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve hayırseverlerin desteğiyle mayısta başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kuruluş tarihi 1585'e uzanan kilisede, onarım ve güçlendirme işlemi yapılıyor.

Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin yıl sonuna kadar ibadete açılması planlanıyor.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, gazetecilere, kilisenin aslına uygun restore edildiğini söyledi.

Çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Teymur, kilisenin içinde ve dışında statik güçlendirme yapıldığını anlattı.

Projede görevli yüksek inşaat mühendisi İlhan Turunç da "Kilise kubbeli ve aslına uygun şekilde onarılacak. Kilisenin avlu kısmı da sosyal, kültürel, yönetimsel ve idari ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde yapılacak. Yıl sonunda bunları tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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