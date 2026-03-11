Haberler

Hatay'da 600 çocuk ve ailesi "cami buluşması" etkinliğinde bir araya geldi

Hatay'da 600 çocuk ve ailesi 'cami buluşması' etkinliğinde bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde 600 öğrenci ve aileleri, ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'cami buluşması' programında bir araya geldi. Etkinlikte oyunlar, yarışmalar ve ilahiler yer aldı, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 600 öğrenci ve aileleri, ramazan etkinlikleri kapsamında "cami buluşması" programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilciliği ve Türk Kızılay Antakya Şubesince, Hacı Mehmet Alkan Camisi'nde düzenlenen etkinlikte oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı.

Hep birlikte ilahilerin seslendirildiği etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, gazetecilere, çocukları anlamlı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da iftar desteğinde bulunan Türk Kızılay Antakya Şubesine ve hediyeleri çocuklara ulaştıran Hatay Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki

Aralarında Türkiye de var: 8 ülkeden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu