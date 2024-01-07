Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Sutaşı Mahallesi'nde Suudi Arabistan'da çalışan Abdullah Hüzmeli'nin evinin bahçesine yaptığı, eşi Zeynep Hüzmeli ve 3 çocuğunun yaşadığı prefabrik evde, gece saatlerinde yangın çıktı. 1 yaşındaki kızı Duru ile bulunduğu evden çıkmayı başaran Zeynep Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan ve kardeşi Doğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazesi, Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel