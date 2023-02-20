Hatay'da peş peşe yaşanan depremlere valilik binası dayanamadı! Ağır hasar aldı

Hatay'ın Defne ile Samandağ ilçelerinde peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler valilik binasını da yıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalan Hatay Valiliği binası, ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay akşam saatlerinde peş peşe sallandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra Samandağ'da 5.8 ve 5.2 büyüklüğünde iki deprem daha gerçekleşti.

HATAY VALİLİĞİ BİNASI AĞIR HASAR ALDI

Vatandaşlar üst üste yaşanan depremler nedeniyle büyük korku yaşarken, bölgeden bilgiler gelmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalmayı başaran Hatay Valiliği binası, son depremlerde ağır hasar aldı. Defne ve Samandağ depremlerinde Hatay Valiliği binası kullanılamaz hale geldi.

"DEPREM NEDENİYLE BAZI İHBARLAR ALDIK"

Hatay Valisi Rahmi Doğan da açıklama yaptı. Vali Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.