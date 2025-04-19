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Hatay'da Paskalya Bayramı Ayini Düzenlendi

Hatay'da Paskalya Bayramı Ayini Düzenlendi
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Hristiyanların en önemli bayramlarından biri olan Paskalya, Hatay'daki St. Pierre Kilisesi'nde yapılan ayinle kutlandı. Çok sayıda Hristiyan vatandaşın katıldığı ayinde, İncil'den bölümler okundu ve dualar yapıldı.

Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı.

Kilise bahçesinde devam eden ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı.

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Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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