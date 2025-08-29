Hatay'da Park Halindeki Minibüs Yandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alarak yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılmaz hale geldi.
Karbeyaz Mahallesi'nde park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.
Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
