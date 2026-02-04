Haberler

Hatay'da araçtan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeki bir araçtan cep telefonları çalan 3 zanlı gözaltına alınarak tutuklandı. Olay, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzin ilçesinde otoyol gişe çıkışındaki park alanında bir araçtan 2 cep telefonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan telefonlardan birinin konum bilgisini takip eden ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı belirledi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin kullandığı araç, Adana'nın Ceyhan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.G.'nin 61, C.G.'nin 64 ve M.E.'nin ise 8 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu tespit edildi.

İşemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

