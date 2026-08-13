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Hatay'da TIR'a Çarpan Otomobil ve Otobüs Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da TIR'a Çarpan Otomobil ve Otobüs Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Dörtyol-Erzin Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, kontrolden çıkarak yolu kapatan TIR'a otomobil ve yolcu otobüsü çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mert Aysüt ile yolcu Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki arkadaşın doğum günü kutlamasına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

HATAY'da otoyolda makaslayan TIR'a, otomobil ve yolcu otobüsünün çarptığı kazada Mert Aysüt (24) ile Ahmet Baran Çapar (23) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Aysüt ve Çapar'ın doğum günü kutlamasına gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu mevkisinde meydana geldi. Ö.Ö.'nün kullandığı 60 AHU 248 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, makaslayarak yolu trafiğe kapattı. Aynı yönde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ile Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil, TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mert Aysüt'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BİRİNİ DURUMU AĞIR

Otomobilde yaralanan Ahmet Baran Çapar'ın da arasında olduğu 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çapar, hastanede hayatını kaybetti. Aksüt ile Çapar'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı, 3'ünün ise taburcu edildiği belirtildi.

Mert Aysüt ile Ahmet Baran Çapar'ın, doğum günü kutlamasına giderken kaza yaptığı bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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