Hatay'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Zülüflühan Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
