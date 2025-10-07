Hatay'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Zülüflühan Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.