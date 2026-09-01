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Erzin'de otluk yangını: Traktör hasar gördü

Erzin'de otluk yangını: Traktör hasar gördü
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Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk??????? alanda çıkan yangın nedeniyle park halindeki traktörde hasar oluştu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk??????? alanda çıkan yangın nedeniyle park halindeki traktörde hasar oluştu.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle park halindeki traktör hasar gördü.

Kaynak: AA
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