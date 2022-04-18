Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
AA - Burak Milli - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Konaklı Mahallesi'nde, gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.
Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.