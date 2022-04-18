Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konaklı Mahallesi'nde, gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

AA / Burak Milli - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title