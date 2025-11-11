Hatay'da Orman Yangınları Büyüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kale ve Kurtbağı mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.