Hatay'da Orman Yangınları Büyüyor

Hatay'da Orman Yangınları Büyüyor
Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Kale ve Kurtbağı mahallelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kale ve Kurtbağı mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

