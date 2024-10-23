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Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürmekte. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildiriliyor.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Küllü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Arazinin sarp olması nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çeken ekipler, havanın kararması ile havadan müdahaleye ara verdi. Gece boyu karadan sürdürülen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde helikopter ile uçaklar yeniden destek vermeye başladı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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