Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kozaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 95 hektarlık alan zarar gördü, bazı evler ve ahırlar da etkilendi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.
Çevre illerden de desteğe gelen ekiplerle toplam 153 araç ve 523 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 95 hektarlık alan zarar gördü, bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Harlısu Mahallesi'ndeki 4 evin kısmen yangından etkilendiğini, 2 ahırın zarar gördüğünü açıklamıştı.