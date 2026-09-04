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Hatay'da okul alışverişi öncesi kırtasiyelerde denetim yapıldı

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Hatay'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Hatay'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla denetim yaptı.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir kırtasiyeyi denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketi kontrolü yapıp, ürünlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bu konuda bilgilendirdi.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yalçın Koca, gazetecilere, okulların açılmasına yakın denetimleri arttırdıklarını söyledi.

Denetimlerin vatandaşların rahatı ve huzuru, tacirlerin de ticari hayatlarını rahat sürdürebilmeleri için yapıldığını belirten Koca, planlı denetimlerin okulların açılmasından sonra da sürdüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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