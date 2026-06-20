Hatay'da silahla vurularak öldürülen baba ile kızının cenazeleri toprağa verildi

Hatay'ın Defne ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen baba ile kızının cenazeleri defnedildi.

Güneysöğüt Mahallesi'nde nişanlısı Üstün Ç. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Lamya (30) ile babası Yusuf Azazi'nin (67) naaşları, Adli Tıp Kurumundaki işlemler sonrası Aknehir Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan namazların ardından baba ve kızının cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Güneysöğüt Mahallesi'nde 18 Haziran'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada nişanlısı Lamya ile babası Yusuf Azazi'yi tabancayla öldüren Üstün Ç. tutuklanmıştı.