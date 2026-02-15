Haberler

Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Defne ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü H.S. ve motosiklet sahibine toplamda 46 bin 350 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden sürücüyü tespit etti.

Hatay'ın Defne ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye ve motosiklet sahibine 46 bin 350 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen sürücü H.S, Toygarlı Mahallesi'nde yakalandı.

Ekipler, H.S'ye ve motosikletin sahibine çeşitli ihlallerden dolayı 46 bin 350 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı