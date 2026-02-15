Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletli yakalandı
Defne ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü H.S. ve motosiklet sahibine toplamda 46 bin 350 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden sürücüyü tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen sürücü H.S, Toygarlı Mahallesi'nde yakalandı.
Ekipler, H.S'ye ve motosikletin sahibine çeşitli ihlallerden dolayı 46 bin 350 lira ceza kesti.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel