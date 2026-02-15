Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletli yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye ve motosiklet sahibine 46 bin 350 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen sürücü H.S, Toygarlı Mahallesi'nde yakalandı.

Ekipler, H.S'ye ve motosikletin sahibine çeşitli ihlallerden dolayı 46 bin 350 lira ceza kesti.