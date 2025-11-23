Haberler

Hatay'da Minibüste 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da polisin durdurduğu minibüste, Türkiye'de geçerli oturma izni olmayan 9 kaçak göçmen yakalandı. Organizasyonla ilgili bir kişi tutuklandı.

MİNİBÜSTE 9 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

HATAY'da polisin durdurduğu minibüste 9 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araç içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

500
