Hatay'da Mezarlıklara Bakım ve Temizlik Çalışmaları

Hatay'da Mezarlıklara Bakım ve Temizlik Çalışmaları
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirerek ziyaretçilere daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri 15 ilçedeki mezarlıklarda çalışma yaptı.

Ekiplerin, mezarlıklarda budama, yabani ot temizliği, tadilat, boyama ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirerek ziyaretçilere daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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