Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı Kutlandı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermeni asıllı Türk vatandaşların yoğun olduğu Vakıfköy Mahallesi'nde Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayin Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan tarafından yönetildi ve duaların ardından katılımcılara özel yemekler ikram edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.

Ermeni asıllı Türk vatandaşların yoğun olduğu Vakıfköy Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan ve Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da yer aldı.

İlahilerin söylendiği ayinin ardından, üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için dua edildi.

Ayine katılanlara, kazanlarda buğday ile etin karıştırılmasıyla pişirilen hirisi ikram edildi.

Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bayramları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
