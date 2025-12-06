Haberler

Hatay'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Hatay'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçururken, park halindeki otomobillere ve yoldaki TIR'a da zarar verdi. 3 kişilik bir aile, uçarak komşunun evine düşen çatıdan kurtarıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Arsuz ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Arsuz ilçesinde, ahşap levhanın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde zarar meydana geldi. Bölgeden geçen 1 TIR'ın dorsesindeki konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Ayrıca Arpaderesi Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak komşu evin üzerine düştü. Çatının düştüğü evde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu.

