Haberler

İskenderun'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü

İskenderun'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı binada çökme meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı binada çökme meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmana ilişkin yasal sürecin tamamlanmasıyla yıkım kararı alındı.

Ekipler, 20 Şubat'ta iş makinesiyle 6 katlı binanın kontrollü yıkımına başladı.

Çalışmalara akşam saatlerinde ara verilmesinin ardından yapıda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Çökme sırasında apartmanın yanındaki bir binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Necla Özmen, Trump'a karşı bu kez ABD'de babalık davası açtı

"Trump'ın kızıyım" diyordu! Yeni hamlesi çok konuşulacak
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi

Süper Lig devinden yabancı hakem talebi
86 yaşındaki çiftçiden teknoloji devlerine ders: 15 milyon dolarlık teklifi reddetti

Milyonlarca doları elinin tersiyle itti, toprağını korudu
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı

''4 aydır görev yapmıyor'' dediği hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim