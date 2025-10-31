Hatay'da Kızılay Haftası Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinliklerle Kutlandı

Hatay'da Kızılay Haftası dolayısıyla çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Hatay Şubesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara ve özel bireylere Kızılayın faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Etkinlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde de oyunlar oynadı.

Boyama ve el sanatları çalışmalarının da gerçekleştirildiği etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türk Kızılay Hatay Şubesi Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, etkinlikte hem Kızılayın faaliyetlerini anlattıklarını hem de çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladıklarını kaydetti.