Hatay'da kimsesiz çocuklarla yardımseverler arasında köprü olacak internet sitesi kuruldu

Hatay Valiliğince, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveynlerini yitiren çocuk ve gençlere sahip çıkmak, onların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olmak için hayata geçirilen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında internet sitesi kuruldu.

Antakya Çocuk Evleri Sitesi Halı Sahası'nda, "yider.org" veya "yuregimizdekiisik.org" adreslerinde erişim sağlanabilen internet sitesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda sitenin içeriği ve amacı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Sitede, kimsesiz çocuklara tanımlanan özel kullanıcı adı ve şifreyle sağlıktan eğitime, nakdi yardımdan danışmanlık hizmetine kadar hayatın idamesi için gerekli olan her alandaki ihtiyaç aynı anda konunun ilgilisine iletilecek.

İnternet sitesi üzerinden iletilen talepler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda talebe göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Yine site üzerinden projeye destek sağlamak isteyen, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler her bir bireyin ihtiyaçlarının ne olduğunu takip edip, sağlamak istedikleri katkıları ihtiyaçlar doğrultusunda kanalize edebilecek.

Tanıtım toplantısının ardından Vali Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ve kurum amirleri, internet sitesi üzerinden bisiklet talebinde bulunan 100 çocuğa bisikletlerini verdi.

"Yardımseverle çocuğumuza aracılık yapıp bir manada yardım yapılmasına vesile oluyoruz"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde şehrin derin yaralar aldığını söyledi.

Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu seferberlik ruhuyla devam ettirdiklerini belirten Masatlı, "Bu imar ve inşa operasyonumuz devam ederken diğer taraftan toplumumuzun depremden kaynaklı kırılgan grupları oluştu. Bu kırılgan gruplarla ilgili olarak da birtakım çalışmalara başladık. Bu çalışmalardan bir tanesi de depremden dolayı ebeveyn kaybı yaşamış olan çocuklarımızı ve gençlerimizi tespit edip daha sonra da onların öncelikli olarak fiziki ve maddi ihtiyaçlarının karşılanması. Diğer taraftan da sağlık, eğitim, din eğitimi, spor ve buna benzer hatta bunun da dışında ihtiyaçları varsa bunları da tespit edip ilgili bir koordinasyon içerisinde ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışmalar yürütüyoruz."

Vali Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında sahada tespitler yaptıklarını belirten Masatlı, bu doğrultuda her mülki idare amirinin ve eşlerinin 250-400 çocuğun himayesini üstlendiğini dile getirdi.

"Çocuklarımızın kişisel verilerine ulaşma yok"

Vali Masatlı, kurdukları sitenin ebeveynini kaybetmiş çocuklarla yardımseverler arasında bir köprü olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Amacı şu, birincisi bizim tespitlerimizde yani 8 bin 17 çocuğu bu sisteme entegre etmek. Çocuklarımıza yardım etmek isteyen hayırseverlerimiz de bu sisteme giriyor. Çocuklarımızın kişisel verilerine ulaşma yok. Orada herhangi bir çocuğumuzun, kendi ihtiyaçlarını ifade ettiği butona basarak yardımcı olmaya çalışıyor. Örneğin kırtasiye ihtiyacı var, kırtasiye yardımında bulunuyor veya giysi ihtiyacı var, giysi ihtiyacı butonuna basıyor. Biz yardımsever vatandaşımızı o çocuğumuzla yüz yüze getirmeden aracılık yapıp yardım yapılmasına vesile oluyoruz."

Masatlı, çocukların ihtiyaçlarını girdiğinde herhangi hayırseverin bu ihtiyaca cevap vermemesi halinde de devreye kendilerinin girdiğini ifade etti.

Bu sistem vasıtasıyla çocukların her türlü ihtiyacını iletileceğini ve bunların karşılanmasının sağlanacağını belirten Masatlı, projenin Türkiye'ye model olacağını düşündüğünü kaydetti.